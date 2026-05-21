Despliegue de saneamiento recupera espacios de la UCV núcleo Maracay

El despliegue desarrollado en la casa de estudio ubicada en el municipio Mario Briceño Iragorry permitió atender espacios prioritarios para favorecer ambientes más adecuados para estudiantes y trabajadores

CIUDAD MCY.- La Universidad Central de Venezuela (UCV), núcleo Maracay, recibió un despliegue integral del Gobierno Bolivariano de Aragua orientado a la recuperación y acondicionamiento de sus espacios externos, mediante una jornada de saneamiento ambiental y mantenimiento.

La acción reunió al equipo de Gobierno regional conformado por la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), Vías de Aragua, la empresa Aragua Minas y Canteras S.A. (Aramica), Fundación Parques de Aragua (Fundaparques) y equipo de servicios públicos de la Alcaldía del municipio Mario Briceño Iragorry, con el propósito de fortalecer las condiciones ambientales y operativas de esta importante casa de estudios a favor de estudiantes, personal universitario y comunidades cercanas.

Estas acciones responden a las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto al secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, y el presidente institucional de Fundaragua, Edinson Gutiérrez, en el marco de las políticas dirigidas a la consolidación de espacios públicos de calidad.

Durante la jornada fueron ejecutadas labores de limpieza, mantenimiento y poda fitosanitaria controlada, además de la recolección, manejo y disposición final de desechos sólidos y vegetales en distintas áreas externas de la universidad.

Las acciones contaron con apoyo de maquinaria pesada para optimizar los trabajos de saneamiento y recuperación de espacios.

El despliegue permitió atender áreas prioritarias del recinto universitario, contribuyendo al embellecimiento y conservación de espacios comunes destinados al desarrollo académico y comunitario. Asimismo, las labores fortalecen ambientes más adecuados para la comunidad estudiantil y el pueblo aragüeño, favoreciendo condiciones óptimas en una de las instituciones universitarias de mayor referencia en la entidad.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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