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Venezuela

Inició segunda etapa de la Gran Peregrinación Nacional en Ciudad Guayana

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PorRafael Velásquez

May 21, 2026

CIUDAD MCY.-Desde el corazón del municipio Caroní, en la emblemática e histórica Ciudad Guayana, donde convergen los ríos Orinoco y Caroní, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio inicio a la Segunda Peregrinación Nacional Económica-Productiva.

La jornada estuvo marcada por una masiva muestra de respaldo popular, que se evidenció a la llegada de la Presidenta Encargada, quien fue recibida por los habitantes del estado Bolívar y acompañada por una imponente fuerza motorizada en lo que se denominó la «Caravana del Amor Patriótico».

Este recorrido, se ha destacado por ser una peregrinación de esperanza y unidad nacional, que moviliza a millones de venezolanos y venezolanas bajo una sola bandera: la exigencia del cese definitivo de las ilegales sanciones impuestas por la administración estadounidense.

Con este despliegue, la jefa de Estado encargada reafirma el carácter estratégico de esta jornada, que tiene como objetivo principal, ir al corazón de la Venezuela productiva en todos los niveles, desde la economía industrial a la economía del emprendimiento, local y comunal.

Por otra parte, estas acciones forman parte de las bases programáticas establecidas en la hoja de ruta «Renacer 2026», la cual guía el crecimiento del país.

Durante este Gran Peregrinaje, la Mandataria Encargada estuvo acompañada por la fuerza de la mujer guayanesa, liderada por la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, junto a otras autoridades regionales y nacionales.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA

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Por Rafael Velásquez

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