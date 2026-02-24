Despliegue integral transforma la Carretera Nacional Mariara-Maracay

En el marco de la Segunda Transformación (2T), un contingente de Fundaragua, Vías de Aragua y Fundaparques ejecutan labores de saneamiento, poda fitosanitaria y embellecimiento para garantizar una movilidad segura y sustentable entre Carabobo y Aragua.

CIUDAD MCY.- La Carretera Nacional Mariara-Maracay, vía de comunicación que conecta al estado Aragua con el centro-occidente del país, atraviesa actualmente un proceso de renovación profunda. En una acción coordinada que busca devolverle la pulcritud y seguridad a esta importante arteria vial, las cuadrillas de la Gobernación de Aragua se mantienen desplegadas en un operativo de alto impacto que prioriza el equilibrio ambiental y el ordenamiento urbano.

Siguiendo lineamientos plasmados en la Segunda Transformación (2T), que se enfoca en la creación de ciudades más humanas y funcionales, este despliegue técnico y logístico, no solo mejora la estética del paisaje, sino que previene riesgos viales para los miles de conductores que transitan diariamente por este corredor.

SANEAMIENTO AMBIENTAL

Esta intervención se realizó bajo la supervisión directa de Edinson Gutiérrez, presidente de Fundaragua, y dentro de las labores que se ejecutan destaca la limpieza superficial. El equipo multidisciplinario, apoyado por Vías de Aragua y Fundaparques, se ha concentrado en la poda fitosanitaria controlada, a través de la cual se busca garantizar la salud de la flora local y evitar que el follaje excedente interfiera con el tendido eléctrico o la visibilidad de los choferes.

La operación incluye un protocolo estricto de recolección de desechos sólidos y restos vegetales en los laterales de la vía, evitando la acumulación de sedimentos que suelen obstruir el drenaje natural de la carretera durante la temporada de lluvias.

La intervención de Vías de Aragua asegura que la carpeta asfáltica esté libre de obstáculos vegetales, mientras que Fundaparques aporta su experiencia en el manejo de áreas verdes para convertir las orillas de la carretera en senderos más amables a la vista.

Este esfuerzo conjunto garantiza mayor visibilidad, gracias al despeje de maleza y ramas bajas, así como seguridad vial, con la reducción de riesgos por desprendimiento de árboles secos y a su vez contribuye con la eliminación de focos de contaminación y desechos que garantizan trayecto con rostro renovado.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CIUDAD MCY