Palo Negro conmemoró 90 años de autonomía política  

Para los habitantes de Palo Negro, el 23 de febrero representa el grito de libertad administrativa que cambió su destino para siempre. ​ La «Capital Dulce de Aragua» celebra casi un siglo desde su emancipación como municipio Libertador

​CIUDAD MCY.- Al cumplirse 90 años de su emancipación, los habitantes del municipio Libertador no solo celebraron el pasado, sino que reafirmaron su posición como una de las ciudades más pujantes del estado Aragua. Con motivo de esta conmemoración, las autoridades de dicha localidad, junto a los pobladores de la zona, fueron parte de una misa solemne y la tradicional ofrenda floral en la que rindieron tributo a los forjadores de la autonomía en la jurisdicción.

En el marco de esta ceremonia, el Concejo Municipal otorgó condecoraciones a más de 40 personalidades de la localidad, gracias a sus significativos aportes en el desarrollo social, cultural y económico de Palo Negro.

El acto contó con la presencia de personalidades del ámbito político, entre las cuales se encontraban, los diputados a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández y Antonio Ecarri; quienes junto al alcalde Gonzalo Díaz, Concejales de la Cámara Municipal de Libertador, Poder Popular Organizado y pueblo en general encabezaron el acto solemne.

El público presente se puso de pie para entonar el Himno de la República Bolivariana de Venezuela, seguido por el Himno del Estado Aragua y, finalmente, el Himno del Municipio Libertador, llenando la plaza de un profundo sentido patrio.

El presidente del Concejo Municipal, David Briceño, fue el encargado de ofrecer las palabras de bienvenida al acto, honrando la significación histórica de la fecha.

SANEAMIENTO DEL VERTEDERO

​A propósito de la actividad, el diputado Manuel Hernández participó en esta sesión histórica del Concejo Municipal, extendiendo sus mejores deseos a todos los vecinos y vecinas del pueblo de Palo Negro, al tiempo que, recordó el compromiso del Ejecutivo regional en trabajar por el bienestar de la nación. De la misma forma, hizo mención del proyecto impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, sobre el cierre y saneamiento del vertedero de Palo Negro.

“Nuestras oraciones para que este municipio continúe avanzando. La gobernadora Joana Sánchez ha anunciado el saneamiento del vertedero de Palo Negro y seguiremos trabajando en conjunto con el Poder Popular Organizado, poder municipal, Concejales, el Partido Socialista Unido Venezuela, un solo equipo por el bienestar de los vecinos y vecinas del municipio Libertador, creo que es la acción más importante, el regalo más importante que podemos darle a este pueblo”, enfatizó.

CONCIENCIA CIUDADANA

​Durante su intervención el alcalde Gonzalo Díaz, hizo mención sobre todo el esfuerzo que ha realizado el Gobierno nacional, regional y municipal para el tema del aseo. Referente a este particular, la autoridad local anunció que tras el cierre del vertedero de Palo Negro, los desechos serán trasladados hacia San Vicente. De la misma forma, extendió una reflexión para todos los habitantes de Libertador sobre la corresponsabilidad en el mantenimiento de la ciudad.

«Queremos que los vecinos tomen conciencia: los servicios públicos y mantener la ciudad limpia cuesta. Es el momento de no lanzar basura a la calle y cuidar nuestro entorno», concluyó.

​REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA