Presidenta encargada recibió en Miraflores a víctimas de la violencia política

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe en el Palacio de Miraflores a las víctimas de la violencia política, como parte de las acciones que se implementan tras la aprobación de la Ley de Amnistía por la Convivencia Democrática.

La alta jefatura encargada del Estado venezolano está acompañada, entre otros, del presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien está al frente del programa para la convivencia democrática y paz instalado el 23 de enero.

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, doctor Larry Devoe, resaltó la presencia de las víctimas de los diversos episodios de violencia con fines políticos, pero también del bloqueo que se ha impuesto desde hace varios años contra el país.

“Aquí están, presidenta, un conjunto de víctimas directas, es decir, personas que han sufrido en sus cuerpos las consecuencias del uso de la violencia como fórmula para tratar de resolver las diferencias que surgen en el seno de nuestra sociedad, pero también personas que han perdido a sus seres queridos en esos episodios y que han mantenido una constancia en la búsqueda de justicia, que siempre han estado dispuestas a tender la mano al encuentro, a la reconciliación, al perdón, pero también siempre manteniendo firme su exigencia por la justicia”, informó Devoe.

El funcionario destacó que los responsables de los hechos tan graves, como que una persona sea quemada viva en un sitio público o que fallezca porque alguien decidió colocar una guaya en el medio de una vía, y un motorizado pierda la vida en ese suceso, enfrenten la justicia. Y las víctimas tengan acceso a los mecanismos de justicia que establece la Constitución Bolivariana.

“Aquí hay hombres y mujeres reales, de verdad, que han sufrido las consecuencias de estos episodios, pero, sin embargo, como le decía, mantienen abierta la disposición de apoyar todo este proceso de reconciliación y encuentro para la convivencia democrática que está en marcha en nuestro país”, agregó Devoe.

La Ley de Amnistía, aprobada por unanimidad en el seno del parlamento venezolano, significó un acontecimiento histórico para la nación, en la búsqueda de sanar las heridas causadas por la violencia política que ha afectado a Venezuela desde 1999. Se conformó una comisión especial para iniciar los debates de la ley, que recibió dos mil 700 aportes por escrito, asambleas en los 24 estados y se recibieron propuestas y sugerencias de organizaciones de los derechos humanos, reuniones con familiares de privados de libertad y con víctimas de la violencia política de los años 2013, 2014 y 2017.

