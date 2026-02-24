Reinaugurada Estación Policial «José Ángel Lamas» en Aragua

​Bajo la filosofía de la «Unión Cívico-Militar-Policial», el CPNB transforma su infraestructura en Santa Cruz para elevar la moral de la tropa y optimizar la seguridad ciudadana en el corazón de la entidad.

CIUDAD MCY.- El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en el estado Aragua celebró este viernes la reinauguración de la Estación Policial Municipal José Ángel Lamas, un espacio que renace tras una remodelación integral y que ahora lleva con orgullo el nombre del Primer Inspector José Ramón Ávila, en honor a su legado de servicio.

​El acto, cargado de simbolismo y mística, no solo representó el corte de una cinta, sino la consolidación de un plan estratégico que busca convertir los comandos en «segundas casas» para los funcionarios, bajo la convicción de que un oficial bien atendido es un oficial que rinde al máximo por su comunidad.

​UNA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL

​ Ariamaris Pita, presidenta del Consejo Municipal de la localidad, declaró que el alcance de esta obra, permite hablar de una sede policial de vanguardia. La remodelación abarcó desde la climatización y ambientación de las oficinas de dirección, subdirección y recursos humanos, hasta la rehabilitación profunda de los dormitorios masculinos y femeninos.

​Entre las adiciones más significativas destaca la construcción de un comedor propio y la creación del «Patio de Honor», flanqueado por un muro perimétrico y el sensible «Muro de los Caídos», un espacio sagrado donde se rinde tributo a quienes entregaron su vida en el cumplimiento del deber.

​Además de las mejoras en la edificación, el personal fue dotado con material de intendencia y nuevos uniformes, una acción directa para elevar la moral de los hombres y mujeres de azul que día a día patrullan las calles de Santa Cruz.

​En su discurso, la edil invitó a la reflexión sobre el rol del policía en la sociedad actual, al tiempo que destacó, que la delincuencia en el estado Aragua se ha reducido a niveles mínimos gracias a la planificación estratégica y al trabajo conjunto con el equipo político regional.

​

​REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA