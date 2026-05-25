Nuevas plataformas tecnológicas serán implementadas en el Sistema de Justicia venezolano

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que frente al desafío que representa el retardo procesal serán implementadas nuevas plataformas tecnológicas, destacando que el uso de la inteligencia artificial es una herramienta clave para optimizar los tiempos y la eficiencia del sistema de justicia en el país.

Durante el balance de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, Rodríguez destacó que la promulgación de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es una medida que busca enfrentar tres grandes desafíos: El retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza.

Rodríguez indicó que la lucha frontal contra la corrupción judicial es como un problema que afecta a toda la sociedad y que requiere una solución definitiva. En su alocución hizo énfasis en la necesidad de incorporar mecanismos de control rigurosos dentro de la reforma penal para erradicar prácticas como la extorsión y el cobro de comisiones por parte de funcionarios judiciales.

«La corrupción judicial es problema de todos y de todas, bueno vamos a atenderlo, eso debe resolverse definitivamente», precisó.

Según la Presidenta Encargada, es imperativo establecer protocolos que impidan que los servidores públicos utilicen su cargo para obtener beneficios indebidos, garantizando así la integridad y transparencia del sistema.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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