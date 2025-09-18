Diputados argentinos rechazan vetos de Milei a la salud y educación

CIUDAD MCY.- La Cámara de Diputados de Argentina rechazó por mayoría los vetos del presidente de la nación, Javier Milei, a dos leyes aprobadas por el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario, que ordena al Estado incrementar el presupuesto destinado a las universidades públicas nacionales; y la declaración de emergencia pediátrica, que destina fondos al sector sanitario, en medio de la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan.

El debate en la Cámara de Diputados fue seguido a las puertas del Congreso por estudiantes y profesores universitarios, personal de la salud y otros colectivos que protestan contra las políticas de ajuste de Milei. El veto a la Ley de Financiamiento Universitario se revirtió con 174 votos afirmativos, 67 negativos y dos abstenciones, mientras que el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica se rechazó con 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención.

Ambos vetos deberán ser ahora debatidos en el Senado, instancia donde las leyes deben alcanzar los dos tercios de los votos para entrar en vigencia. El debate estuvo marcado por multitudinarias protestas fuera del recinto legislativo, donde personal sanitario, estudiantes y profesores universitarios y otros colectivos se manifestaron contra las políticas de ajuste llevadas a cabo por el ultraderechista Javier Milei.

La Ley de Financiamiento Universitario —aprobada el pasado 21 de agosto— establece una actualización del presupuesto del Estado destinado a las universidades públicas nacionales, además de los salarios de los profesores y el personal administrativo del sector.

Por su parte, la norma conocida como Ley Garrahan fue aprobada el pasado 22 de agosto y declara la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica por dos años y ordena al Estado nacional la inmediata asignación de recursos, incluida una recomposición salarial del personal público del área.

En este contexto, el diputado Gerardo Martínez, de Unión por la Patria, resaltó la importancia de las leyes que fueron vetadas por el ejecutivo: “Nosotros tenemos que defender a la salud y la universidad pública, y a los trabajadores que perdieron el 30% de sus ingresos. Tenemos que defenderlos”, sostuvo Martínez.

El Gobierno de la Libertad Avanza atraviesa uno de sus momentos más delicados, a raíz del escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el rechazo a la Ley de Emergencia en Discapacidad a inicios de mes, y la aplastante derrota en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

En la antesala de la votación en Diputados, Javier Milei defendió su gestión en el Foro de Emprendedores Industriales de Paraguay, donde afirmó: “No queremos cerrar universidades, las cuentas están al día y algunas se resisten a auditorías”. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió sobre la escasa asignación presupuestaria para las universidades en el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo, lo que generó críticas por el impacto en el sistema educativo público.

TELESUR | FOTO CORTESÍA