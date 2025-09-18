Canciller destaca avances en la relación China – Venezuela

CIUDAD MCY.- El gobierno de la República Popular China, a través del embajador de ese país en Venezuela, Lan Hu, expresó sus palabras de felicitación y reconocimiento al gobierno de Venezuela, por su voluntad inquebrantable de preservar la paz en el Caribe, a pesar de las amenazas militares de Estados Unidos en esas aguas.

El canciller venezolano, Yván Gil, publicó en su cuenta de la red social Telegram una reseña sobre esta reunión, en la que también abordaron el repaso de la Alianza Estratégica A Toda Prueba y Todo Tiempo, suscrita por los presidentes de China y Venezuela en 2023.

“Hemos mantenido un cordial encuentro con el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, con el objetivo de avanzar en la cooperación mutua bajo la Alianza Estratégica «A Toda Prueba y Todo Tiempo», escribió el diplomático venezolano.

El embajador Lan, hizo saber al ministro de Exteriores de Venezuela, que su gobierno envía “un mensaje de apoyo y solidaridad de Beijing hacia los esfuerzos de Venezuela por preservar la paz y la seguridad en el Caribe, especialmente en respuesta a las recientes acciones hostiles e ilegales de Estados Unidos”.

Durante el encuentro, ambos representantes diplomáticos destacaron el compromiso del presidente Nicolás Maduro Moros en sus esfuerzos por “fortalecer la unidad regional ante las amenazas externas”, en referencia al hostigamiento del gobierno estadounidense.

Adicionalmente, reconocieron los auténticos esfuerzos que realiza el gobierno venezolano en la lucha contra el narcotráfico, por lo que hicieron un llamado a la “cooperación regional”.

RADIO MIRAFLORES | FOTO CORTESÍA