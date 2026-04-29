Dirección de Economía Social de Girardot presentó resultados del primer trimestre

CIUDAD MCY.- La Dirección de Economía Social del municipio Girardot, ejecutó durante el primer trimestre del año un trabajo integral que combinó labores de regularización, formación y saneamiento destinadas a fortalecer el sector comercial en la localidad. Así lo dio a conocer, Susana García; directora del área.

Este balance destacó operativos de fiscalización, la recuperación de infraestructuras de mercados y la capacitación masiva de expendedores en las zonas del casco central y alrededores de la Gran Maracay.

En materia de formación y salud pública, la dirección municipal, completó la entrega de 100 certificados de Manipulación de Alimentos a expendedores de la economía social entre los meses de diciembre y enero.

Asimismo, se logró con éxito la realización del taller «Si cuido de ti, cuidamos de todos» en las instalaciones del Gimnasio Vertical, logrando la capacitación de 62 expendedores registrados previamente bajo una jornada de caracterización.

Además, señaló que la agenda de fiscalización reportó un promedio de ocho inspecciones semanales distribuidas en turnos diurnos y nocturnos para verificar el reordenamiento, recuperación e higienización de los espacios laborales.

Estas labores de supervisión incluyeron dos abordajes nocturnos específicos en la zona de Base Aragua, así como recorridos de control en los mercados municipales Alivio 1, Alivio 2 y diversas áreas del casco central de la ciudad.

En cuanto a la recuperación de espacios públicos, se cumplió la tercera fase del abordaje en el Mercado de Frutas y Hortalizas ubicado en el Boulevard de Maracay, mediante reuniones estratégicas con los comerciantes y jornadas de demarcación de los espacios.

A través del programa «Por amor a Maracay, yo me sumo», se efectuaron operativos de limpieza profunda, higienización y salubridad tanto en el mencionado mercado como en la Plaza de Campo Alegre para garantizar condiciones óptimas de expendio.

Finalmente, García destacó que el balance trimestral cerró con la organización de la Expo Feria del Pescado en la Redoma del Avión, parroquia Pedro José Ovalles, donde participaron 38 expendedores de múltiples rubros como pescado, verduras, jugos y jojotos.

Adicionalmente, la Dirección mantuvo un flujo de atención a los nuevos expendedores que promedió entre 30 y 40 personas atendidas diariamente, concluyendo el período con recorridos de supervisión en la zona periférica de la Gran Maracay.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT

FOTOS: CORTESÍA