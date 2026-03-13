Docentes de Revenga se forman en el arte de las piñatas de tapara y muñecas de trapo

CIUDAD MCY.- Con el propósito de salvaguardar y proyectar el patrimonio inmaterial de la jurisdicción, la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Revenga, en alianza con el Frente de Mujeres «Paula Uribe», dictó un taller especializado sobre la elaboración de piñatas de tapara y el bautizo de muñecas de trapo.

Esta jornada de formación técnica y cultural estuvo dirigida a docentes y miembros de la comunidad, buscando convertir a cada participante en un multiplicador de estas tradiciones autóctonas.

El evento contó con la participación de figuras claves del ámbito cultural, entre ellas Alicia La Rosa, Coordinadora de Artesanía de la Secretaría de Cultura de Aragua, cultores populares y responsables de cultura del municipio, docentes de diversas instituciones educativas locales.

El propósito central de la actividad es que los educadores trasladen estos conocimientos a las aulas de clase. Al involucrar a niños, jóvenes y adolescentes, el municipio busca no solo preservar la técnica, sino elevar estas expresiones culturales para que alcancen reconocimiento a nivel estadal y nacional.

Para el municipio Revenga, es fundamental continuar apostando al desarrollo cultural de las costumbres locales, resaltando en cada demostración la identidad local, popular y creatividad en función de resaltar la unión y el gentilicio de las manifestaciones y tradiciones revengueñas.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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