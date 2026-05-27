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Precipitaciones de intensidad variable se prevén en ocho estados del país

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PorBeatriz Guilarte

May 27, 2026

CIUDAD MCY.- Este miércoles, en horas de la mañana, prevalece cielo nublado asociado a precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Llanos Centrales/Occidentales, Centro Occidente, los Andes y Zulia. El resto del país prevalecerá con nubosidad parcial y fragmentada.

De acuerdo con el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en horas de la tarde y noche se mantendrán áreas cubiertas con lluvias o chubascos con posibles descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia, mientras que en el resto del país se estima cielo parcialmente nublado.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira, durante la madrugada y primeras horas de la mañana, se pronostica nubosidad fragmentada con algunas lloviznas dispersas, especialmente en zonas montañosas del estado Miranda, además de cielo con nubosidad parcial y algunos eventos despejados por el resto del periodo en toda la entidad.

El viento de componente este, y velocidades rondarán los 25km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17°C y una

FUENTE : VTV

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Por Beatriz Guilarte

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