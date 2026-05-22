Dotación de herramientas impulsa Plan Chuquisaca en Aragua

Con la recepción de carretillas, mangueras y aspersores para el vivero que se ubica en el Puesto de Guardaparques Juvenal Maracara, se facilitarán las tareas operativas

CIUDAD MCY.- La directora territorial del Ministerio de Ecosocialismo, Yuliana Ramos, anunció la recepción de material destinado al fortalecimiento del Plan Chuquisaca, a través de un audiovisual colgando en la cuenda de Instagram del ente (@ecosocialismoaragua_ve).

La dotación comprendió carretillas, mangueras y aspersores, elementos que facilitarán las tareas operativas dentro del vivero que se ubica en el Puesto de Guardaparques Juvenal Maracara, del municipio Girardot. Allí se realiza la producción de distintas especies endémicas para la reforestación de las áreas naturales de la entidad.

“Esto es gracias a nuestro ministro Freddy Ñáñez, en articulación con la presidenta del Instituto Nacional de Parques, Rosines Chávez”, acotó Ramos en el video.

Esta entrega tiene como marco de acción la sexta línea de transformación de los planes de gestión gubernamental, cuyo objetivo es combatir la crisis climática y proteger la biodiversidad nacional.

Es valioso mencionar que, el Ejecutivo nacional y regional sellan su alianza de compromiso en esta materia con el apoyo institucional, aseguró la vocera regional de estar cartera. “Desde Aragua nos preparamos junto a la gobernadora Joana Sánchez, para lo que será esta épica por la vida con el Plan Chuquisaca”.

THAIMARA ORTIZ

FOTO : REFERENCIAL