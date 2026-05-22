Proyectos de la I CPN 2026 transformarán las Comunas en San Sebastián

Las autoridades verificaron de primera mano que, gracias a la eficiencia de las cuadrillas y a los recursos aprobados por el Ejecutivo nacional, los proyectos en materia de servicios públicos avanzan sin contratiempos

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de transformar el sur de Aragua y materializar las propuestas ganadoras de la primera Consulta Popular Nacional 2026, se llevó a cabo una jornada de supervisión en el municipio San Sebastián de los Reyes para constatar los avances de las obras que se ejecutan en cada comuna.

Esta jornada de inspección, orientada por la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez, forma parte del esfuerzo continuo por dignificar cada espacio del estado.

La jornada de inspección fue encabezada por Rosa Espejo, comisionada de la jurisdicción, quién estuvo acompañada de Jonathan Castellón, secretario sectorial del Poder Popular para la Comunicación, Información y Telecomunicaciones.

Durante el recorrido, las autoridades verificaron de primera mano que gracias a la eficiencia de las cuadrillas y a los materiales aprobados por el Ejecutivo Nacional los proyectos en materia de servicios públicos avanzan sin interrupciones.

La comisionada Espejo mencionó que en la Primera Consulta Popular 2026 el municipio postuló 54 proyectos.

«Ya el pueblo votó y aquí estamos trabajando y supervisando como se materializan los proyectos de nuestra gente, estos mejoraran los servicios públicos y también tenemos emprendimientos que dinamizaran la economía aquí en San Sebastián».

Finalmente, en esta jornada de trabajo el secretario Castellón extendió la invitación al pueblo de San Sebastián a participar activamente en próxima cita electoral.

«Todos estamos convocados para participar y ejercer el derecho al sufragio este próximo 12 de julio, en la segunda Consulta Popular Nacional que se celebrará en todo el país».

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA