Campeonato nacional exhibe futuro de la Gimnasia Rítmica

El evento congrega a atletas de ocho estados venezolanos en una programación competitiva que se desarrollará durante tres días en el Gimnasio cubierto «Mauricio Johnson»

CIUDAD MCY.- El Gimnasio Cubierto Mauricio Johnson reúne esta semana a 473 atletas de gimnasia rítmica provenientes de ocho estados del país, durante el desarrollo del Campeonato Nacional Interclubes Base B de Desarrollo 2026, evento que posiciona a Aragua como escenario del talento emergente de esta disciplina deportiva.

Niñas entre 6 y 13 años de edad, pertenecientes a 39 clubes nacionales, participan en competencias individuales, dúos, tríos y por equipos, en una programación que congrega a delegaciones de distintas regiones del territorio nacional.

La jornada inaugural contó con la presencia de representantes de la Federación Venezolana de Gimnasia, entrenadores, jueces y autoridades regionales, en medio de un ambiente marcado por la masiva participación de atletas y familiares que acompañan el evento.

El vicepresidente de la Federación Venezolana de Gimnasia, José Lara, destacó el respaldo brindado para la realización del campeonato y agradeció el acompañamiento de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, así como del presidente del IRDA, Carlos España, y de los equipos que hicieron posible el campeonato.

“Nos sentimos complacidos por todo el apoyo y la acogida, por cómo quedó el gimnasio ambientado para este evento”, expresó Lara, quien además resaltó la labor conjunta de paramédicos, bomberos y autoridades regionales para garantizar el desarrollo de la jornada deportiva.

ESCENARIO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO

Durante el campeonato, alrededor de 100 atletas participan diariamente en las distintas categorías y modalidades previstas por la federación, bajo la evaluación de jueces provenientes de varios estados del país.

Lara señaló que este tipo de encuentros fortalece la proyección de la gimnasia rítmica en Venezuela y permite impulsar la masificación deportiva desde edades tempranas.

Asimismo, extendió una invitación al pueblo aragüeño para asistir al gimnasio Mauricio Johnson y disfrutar de las presentaciones que forman parte de la programación nacional.

“El Gimnasio Mauricio Johnson vibra con el futuro del deporte”, manifestó, al referirse al talento que exhiben las jóvenes atletas durante este importante encuentro nacional de gimnasia rítmica.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA