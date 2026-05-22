Comuna «Luchando Para Vencer contará con nueva cancha deportiva

La obra se materializará como proyecto ganador de la consulta popular y favorecerá a 1000 jóvenes de la comunidad

CIUDAD MCY.- El deporte y la recreación sigue siendo prioridad en el municipio Santiago Mariño, es por ello que inicio la construcción de la Cancha de Usos Múltiples en la Comunidad Vallés de San Joaquín, donde se estarán beneficiando más de 1000 jóvenes de la Comuna «Luchando Para Vencer»

La iniciativa, surgida y priorizada por la propia comunidad a través de la Consulta Popular Nacional y las Agenda Concreta de Acción (ACA) y se ejecuta gracias a recursos aprobados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a través del Consejo Federal de Gobierno (CFG), con el respaldo de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, y el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán.

En el sitio, las cuadrillas con las herramientas necesarias realizan la primera fase de construcción que abordó el levantamiento de la infraestructura y la colocación de la maya de acero.

Se espera que las siguientes fases de trabajo se concreten con éxito, para que la nueva cancha deportiva sea inaugurada en los próximos días.

Cabe destacar que el proyecto deportivo se aliena estratégicamente con la 2T y la 4T del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, enfocándose en Ciudades más Humanas para el Buen Vivir, y la máxima felicidad social de todos los venezolanos

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA