E-Football abrió las competencias electrónicas

CIUDAD MCY.- Venezuela inició este viernes su accionar en los vigésimos Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima, Perú, con la participación del gamer Gerardo Lostaunau en la disciplina de E-Football.

Lostaunau, quien integró el grupo B de la jornada efectuada en el Coliseo Eduardo Dibós de la capital peruana, comenzó la primera ronda cediendo 1 por 0 frente a la representación de Colombia, integrada por Ángel García. En la segunda ronda, el atleta de 39 años cayó por marcador de 4-1 ante el panameño Michael Lawson.

Posteriormente, el criollo igualó a un tanto por lado en su segundo enfrentamiento con el colombiano Ángel García para finalmente cerrar su participación en la justa bolivariana con revés de 5-2 ante el panameño Lawson, que lideró el grupo B con 10 puntos, seguido por García con 5 y Lostaunau con una unidad.

«Estar aquí es una experiencia muy gratificante por el honor de representar al país y enfrentar a los mejores del continente es difícil, por lo que seguiremos entrenando para las competencias del próximo año«, señaló Lostaunau luego de afrontar su primera participación en un evento multidisciplinario.

Jornada sabatina

La delegación venezolana volverá a la acción este sábado en el choque que marcará el comienzo del hockey sobre césped, ante su similar de Bolivia. El cotejo se llevará a cabo desde las 11:45 de la mañana en el campo de hockey del complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres de Lima para posteriormente ondear el tricolor nacional en la ceremonia de apertura de los Bolivarianos.

