UNEFA de Revenga impulsa proyectos ambientales y turísticos

Estudiantes del primer semestre de Turismo e Ingeniería en Sistemas de esa casa de estudios, enfocaron sus trabajos en la promoción de espacios históricos y en el diseño de un sistema de riego automático, respectivamente, en favor de la localidad

CUIDAD MCY.-Estudiantes del primer semestre de Turismo e Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA), que hacen vida en la Aldea Universitaria José Rafael Revenga, presentaron la primera fase de sus proyectos académicos orientados al desarrollo territorial, cultural y ecológico del municipio.

Los estudiantes de Turismo enfocaron su trabajo en la promoción y valorización de los espacios históricos y representativos de la localidad, con el propósito de que habitantes y visitantes reconozcan que Revenga es mucho más que un pueblo: es un municipio lleno de historias, tradiciones y lugares dignos de admirar.

Por su parte, los alumnos de Ingeniería en Sistemas avanzan en el diseño de un Sistema de Riego Automático, concebido para optimizar el uso del agua, reducir costos y ahorrar tiempo en la comunidad, con la proyección de extenderlo posteriormente a las instituciones educativas de la jurisdicción.

Estas iniciativas reflejan el compromiso de la juventud universitaria y su sentido de pertenencia con el territorio, aportando conocimientos e innovación que fortalecerán su futuro profesional y contribuirán al bienestar colectivo.

Estos proyectos fueron presentados a la Alcaldía de Revenga quienes, a través de la Dirección General de la 6ta. Transformación, acompañará a los estudiantes en la implementación de sus propuestas, garantizando su éxito y promoviendo la cultura ambiental y turística dentro del municipio.

PRENSA REVENGA | FOTOS CORTESÍA