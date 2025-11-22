Tricolor nacional ondea en el corazón de Lima

CIUDAD MCY.- El camino de la gloria para Venezuela en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se inició este viernes luego del acto de izamiento de banderas que da la bienvenida a las distintas delegaciones deportivas en las actividades protocolares de la cita regional en la Plaza Mayor de Lima, en el corazón histórico de la ciudad.

Atletas de lucha y billar, además de las autoridades deportivas nacionales María Soto, presidenta del Comité Olímpico Venezolano; Katiuska Santaella, secretaria general del COV y José Barreto, jefe de misión de la delegación venezolana hicieron parte del evento que se realizó en el Jhonny Larrañaga

Liderar el podio

Entre los deportistas de la selección de lucha participó la dos veces campeona panamericana junior, Astrid Montero, que arribó hace dos días a suelo peruano en primera avanzada del equipo venezolano.

“Estoy feliz y orgullosa por llevar siempre los colores de mi bandera, quiero enorgullecer a mi país dejándolo en lo más alto y aquí comienza el reto para ir por la medalla de oro”, aseveró Astrid Montero que en Ayacucho-Lima busca el título en los 62 kilogramos y superar así el sexto lugar obtenido en Valledupar 2022, pero en los 57 kilos.

ARDUA PREPARACIÓN

El acto solemne tuvo presentaciones de bailes tradicionales de la nación peruana que aportaron color a la jornada y donde la delegación criolla reforzó el fervor patrio al ver ondear la bandera tricolor con sus ocho estrellas entre los pabellones del resto de naciones participantes.

“Este es el inicio del ciclo olímpico y el trabajo arduo que hemos tenido en este 2025. Han sido diez meses de preparación de cada uno de nuestros atletas, dirigentes y entrenadores quienes le han puesto un mundo para que lleguemos aquí con buen pie y podamos iniciar con todo, con uno de los ciclos más exitosos que haya tenido Venezuela en toda su historia», afirmó María Soto, presidenta del Comité Olímpico Venezolano.

MEJORAR LOS RESULTADOS

Asimismo, el jefe de misión de la delegación, José Barreto, reafirmó que el objetivo de la delegación criolla es «aportar muchas satisfacciones y alegrías a nuestro país, hemos trabajado para mejorar nuestros resultados en los Juegos Bolivarianos».

Venezuela participa en esta XX edición de los Juegos Bolivarianos con la segunda delegación más grande conformada por 521 atleta,s entre ellos figuras consagradas en los escenarios internacionales, como el medallista dorado en Juegos Olímpicos, Rubén Limardo, y nuevos rostros del deporte nacional que buscan escribir su nombre en los libros de la historia del deporte en la región.

MINDEPORTE | FOTOS CORTESÍA