Ecuador declara emergencia nacional por fuertes lluvias y deslizamientos

CIUDAD MCY.- La temporada de lluvias en Ecuador dejó un saldo de 13 fallecidos y más de 54 mil personas afectadas en todo el territorio. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó víctimas en siete provincias, mientras la nación enfrenta una crisis por eventos adversos derivados del clima.

El Gobierno mantiene bajo alerta roja a seis provincias, incluyendo Guayas y Pichincha, debido a la magnitud de los daños. El balance oficial contabiliza más de mil 800 incidentes desde enero, con la destrucción total de 23 puentes y daños severos en la red vial nacional.

La provincia de Los Ríos figura como una de las zonas más críticas, con su capital Babahoyo completamente anegada por el desbordamiento de ríos. La situación compromete el suministro de agua potable y afecta gravemente a viviendas, comercios y servicios públicos esenciales en diversos barrios.

Las autoridades continúan las labores de asistencia y evaluación de daños ante el riesgo de nuevas precipitaciones en zonas vulnerables. Actualmente, la mayor parte del país permanece bajo niveles de alerta naranja y amarilla para prevenir mayores pérdidas humanas y materiales durante la emergencia.

FUENTE:AVN

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