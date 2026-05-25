Regresaron 126 venezolanos a través de Gran Misión Vuelta a la Patria

CIUDAD MCY.- Un total de 126 connacionales provenientes de Estados Unidos regresaron al país, este lunes, en el vuelo 151 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, informó el Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz.

La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía «Simón Bolívar» con un grupo de 110 hombres, 11 mujeres y cinco menores procedentes de Opa Locka, estado de Florida.

Los connacionales fueron recibidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

De acuerdo con el ministerio, tras cruzar el túnel migratorio, el grupo recibió el apoyo del personal calificado que les brindó atención personalizada mediante entrevistas individuales y evaluaciones médicas integrales.

FUENTE: AVN

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