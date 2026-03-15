Miguel Díaz-Canel agradece respaldo solidario del gobierno mexicano

CIUDAD MCY.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su gratitud por el acompañamiento y la solidaridad recibida desde México hacia el pueblo cubano. El mandatario destacó, a través de sus canales oficiales, que el apoyo permanente fortalece los lazos de amistad histórica entre ambas naciones latinoamericanas.

Por su parte, el expresidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su rechazo a las acciones que vulneran la soberanía de la isla. El exjefe de Estado recordó la postura histórica de México ante conflictos externos, subrayando que la lucha por la libertad de Cuba representa una causa compartida en la región.

En este contexto, se anunció la apertura de una cuenta bancaria gestionada por la asociación civil Humanidad con América Latina para canalizar donaciones. La iniciativa, impulsada por escritores y periodistas, busca recaudar fondos destinados a la compra de insumos básicos para la población cubana.

El llamado a la colaboración ciudadana enfatiza la importancia de los aportes voluntarios para mitigar las carencias actuales en la nación caribeña. Esta acción refuerza la red de cooperación civil que busca garantizar el bienestar de los ciudadanos mediante el envío de suministros esenciales y asistencia humanitaria

FUENTE:AVN

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