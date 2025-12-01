Eduardo Gasca fue reconocido por su promoción a la literatura en Nueva Esparta

CIUDAD MCY.- El escritor Eduardo Gasca, quien también se ha destacó en la promoción de la Literatura en el estado Nueva Esparta, fue homenajeado en la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) en su edición en el estado insular, según reseña nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

En este sentido, se le rindió un merecido reconocimiento al poeta, cuentista y traductor, fallecido en 2024, quien nació en Caracas en 1939, pero habitó la mayor parte de su vida en Margarita.

El escritor Luis Emilio Romero afirmó que Gasca “fue una persona culta hasta más no poder, discreto y humilde”, y recordó sus clases de Literatura y los talleres realizados por el poeta, muy conocidos en la isla, “incluso los médicos venían de su guardia a recibir estos talleres y los disfrutaban”, refirió.

Además, rememoró que Gasca fue una pieza clave en el impulso de la Asociación Nacional de Escritores, capítulo Margarita, y en la creación de la revista “Tropel de Luces”, que difundió la literatura regional incluso fuera de nuestras fronteras.

“Llegaron a aparecer cuatro números anuales (de la revista). Se lanzaron 35 números, de 2004 a 2014”, recalcó Romero, al tiempo que aseguró que la Literatura insular trascendió gracias a la iniciativa de Gasca, quien enviaba la revista a Argentina y España.

Asimismo, Romero elogió el trabajo de traducción de Gasca y apuntó que fue especialista en Literatura inglesa, e hizo traducciones de obras de Edgar Allan Poe y James Joyce.

Finalmente, los estudiantes del núcleo Pedro González de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla ofrecieron un recital poético en el homenaje al apreciado autor.

Cabe destacar que la Filven Nueva Esparta, que se llevó a cabo del 27 al el 29 de noviembre pasado, sirvió como vitrina para recordar y brindar un merecido homenaje a los escritores locales, entre ellos, Reina Rada, docente, escritora y escultora, y Rodolfo Rodríguez, actor, director y coreógrafo.

La feria también reconoció a los escritores Judith Valencia, Esteban Emilio Mosonyi, Marc de Civrieux, Gonzalo Fragui y Juan Calzadilla, destacados a nivel nacional.

AVN | FOTO REFERENCIAL