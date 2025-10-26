Eduardo Grillo conmueve plataformas musicales con “Precio”: una historia de lucha, pérdida y esperanza

En sus plataformas digitales, Eduardo Grillo presenta su tema «Iglú», además comparte detalles sobre su proceso creativo y conexión con el público.

CIUDAD MCY.-El artista aragüeño Eduardo Grillo ha logrado un hito en su carrera musical con el lanzamiento de su más reciente tema, “Precio”, una obra que ha resonado profundamente en el público por su carga emocional y mensaje de superación.

Desde su estreno el 3 de octubre de 2025, el audiovisual ha superado las 60 mil reproducciones y alcanzado más de 4 mil “me gusta” en plataformas como YouTube, Spotify y Apple Music, consolidándose como un éxito musical.

En el videoclip, Grillo representa la vida como un ring de boxeo, donde cada golpe simboliza una etapa de su historia personal. “Me enfrento con la vida y muestro la lucha constante, la necesidad de levantarnos como personas”, expresó el cantante.

La narrativa se divide en cuatro capítulos: inocencia e ingenuidad, golpe de realidad, proceso de adaptación y resurgimiento, conformando una verdadera tesis autobiográfica.

El tema también es un tributo a sus seres queridos, marcados por momentos de profundo dolor. “Con este disco toqué fondo”, confesó Grillo, al relatar la pérdida de su madre por COVID-19, el suicidio de su abuelo y el acompañamiento actual a su padre en la lucha contra el cáncer.

A pesar de las adversidades, el artista se mantiene firme: “Tengo a mi sobrina y a mi hermano, que son mi luz y motivación para no rendirme”.

UN MENSAJE QUE TRASCIENDE LA MÚSICA

“Precio” no es solo una canción para cantar a todo pulmón; es una historia que invita a la reflexión sobre la importancia de rodearse de personas que te impulsen a seguir adelante.

“Encontré mi lugar en la familia, sintiendo un apoyo indescriptible. Muestro que mi familia está unida y eso me demuestra que estoy en el lugar correcto”, afirmó Grillo.

PRÓXIMAS PRESENTACIONES

El artista anunció que “Precio” será interpretado en vivo en tres escenarios emblemáticos: La Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), Concurso Sra. Real Aragua 2025 –el próximo 29 de noviembre y en los Premios Tacariguas el 11 de diciembre

Además del tema central, el público podrá disfrutar de otros éxitos como Droga, Poker y más piezas que conforman el repertorio de Grillo.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY | FOTO CIUDAD MCY