El Cantaclaro de Venezuela estrena el tema joropero “Mi regreso”

**Cantando fuerte y claro, con arpa, cuatro y maraca, Armando Martínez interpreta su nueva producción musical, en el que declara su admiración y gran amor por la sabana apureña**

CIUDAD MCY.- El destacado intérprete de la canta criolla, Armando Martínez, mejor conocido como El Cantaclaro de Venezuela vuelve acompañado del cuatro, arpa, maraca y su nuevo tema joropero «Mi regreso», un tributo a la inmensa llanura que se extiende en el país.

En gira de medio por Ciudad MCY, El Cantaclaro comentó que el tema no es un regreso como tal, sino una declaración de amor “por el llano apureño, la grandeza de tu suelo enamoró un guariqueño, quien soñó con conocerte todavía estando pequeño», como lo ilustra la estrofa su canción.

El tema describe el paisaje llanero del estado Apure, sus tradiciones, travesías de jinetes, caballos y a la vez rinde homenaje a personajes que han forjado el alma del llano.

Mi regreso se suma a la lista de sus grandes éxitos, en el que se cuentan Mujer déjate querer, Víbora del mar, Mi tristeza, Allá en Valle de la Pascua, Gabán coleador, Palmeras de Calabozo, Así era que tú querías, entre otros, que día a día resuenan en cada región y pueblos donde el joropo no puede faltar.

INMENSO AMOR POR EL LLANO

El guariqueño Armando Martínez cuenta con una trayectoria de 50 años, que se resume entre los vaivenes de su vida artística, pero su pasión por la música llanera permanece intangible, «que viva el llano que El Cantaclaro lo añora», expreso Martínez.

Desde los 12 años de edad, se inició en el canto desde su natal Valle de la Pascua, estado Guárico, «llevando serenatas en las madrugas, tardes y mañanas a las bellas mujeres, quienes varias veces me echaban agua, pero pa’ lante».

Sus vivencias han hecho de él un hombre de valores y, «echando pa alante he vivido alegrías y decepciones que han sido de aprendizaje en toda esta larga carrera de vida, mi talento que forjé desde niño lo he ido puliendo siempre, llevando un tono fuerte y claro que me permitió adoptar el apodo de El Cantaclaro».

Como uno de los más grandes iconos del folclor, Martínez subrayó que la música llanera es una melodía sagrada para todos los venezolanos y dijo que, “todos los artistas emergentes deben tomarla con responsabilidad, porque el joropo no es una mamadera de gallo, no agarren esto para bochinche, sean profesionales porque si no lo tomas profesionalmente, serán uno más del montón”, aconsejó el cantante.

Armando Martínez sigue cantando fuerte y claro acompañado del arpa, cuatro y maracas, contando en cada verso una mezcla de historia, admiración por la sabana y vivencias que reflejan la vida de un “llanero enamorao”.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTO CORTESÍA