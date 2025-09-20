Inaugurada la Semana Cultural de Japón en Aragua 2025

***En la jornada se dieron cita niños, jóvenes y adultos que recibieron información detallada sobre la cultura del país asiático**

CIUDAD MCY.- La Casa Italia de Maracay fue el epicentro donde se dio inicio a la Semana Cultural de Japón en Aragua 2025, evento que exhibió demostraciones de artes marciales, moda inspirada en la cultura japonesa, conferencias, actividades relacionadas a personajes de anime, conciertos de música tradicional, entre otras muestras representativas de la nación asiática.

La jornada busca exhibir y fomentar el intercambio cultural entre Japón y Venezuela en una alianza entre el Gobierno regional, encabezado por la vocera del Poder Popular en el Estado Aragua, Joana Sánchez y la representación diplomática de Japón.

En la Semana Cultural de Japón se dieron cita niños, jóvenes y adultos quienes vivieron la fructífera jornada que exhibió una variedad de figuras japonesas, el arte de origami, agrupaciones musicales, charla sobre el animé, pasarela cosplay, desfile de moda en kimono y yukata, concursos, así como demostraciones de karate, aikido, laido, caligrafía entre otras disciplinas que hicieron del evento una experiencia inolvidable.

Cabe resaltar que en la exposición estuvieron presentes comerciantes venezolanos que ofrecieron productos inspirados en la cultura japonesa y dictaron cursos sobre el cuidados de árboles bonsái, figuras de acción moldeados en plastilina, dibujos y artesanías.

Keisuke Hasegawa, agregado cultural de la embajada japonesa mencionó que la actividad trae múltiples beneficios para ambos países.

“Para nosotros la colaboración con Venezuela es muy importante y en esta semana cultural buscamos mostrar nuestra raíces japonesas, además estamos promoviendo becas del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, para programas de pregrado y posgrado, así como cursos del idioma japonés, con el objetivo de fomentar el intercambio cultural entre ambos países”.

De igual manera, Hasegawa subrayó estar sorprendido por la gran receptividad de los aragüeños en el evento.

“No imaginaba que la cultura japonesa tenía tanta popularidad aquí en Venezuela, el año pasado también logré estar para el evento y sin duda, estoy sorprendido y feliz por la gran receptividad, puedo observar que los venezolanos se interesan por aprender cada día más sobre nuestra cultura”, dijo el diplomático.

Finalmente, el agregado cultural extendió la invitación a los venezolanos a disfrutar el 20 y 21 de septiembre de la Semana Cultural de Japón en Aragua 2025.

“En esta actividad la entrada es gratis, acá pueden venir todos los venezolanos con sus familiares y amigos, para que aprendan sobre artes marciales, caligrafía, figuras japonés y mucho más”.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTO CORTESÍA