‎El Consejo celebró 249 años de historia con visión de futuro

CIUDAD MCY.- El Consejo celebró este sábado el 249° aniversario de su fundación colonial. La conmemoración incluyó una misa solemne en horas de la mañana y una sesión solemne en la Plaza Bolívar, donde se dieron cita autoridades regionales, municipales, representantes del poder popular, revengueños y revengueñas.

‎La fecha también fue propicia para rendir homenaje a los 33 años de autonomía del municipio José Rafael Revenga, el 52° aniversario de la Casa de la Cultura, el 27° aniversario de la refundación de la Escuela de Música Don Roque Ayala Romero y el 54° aniversario de la Unidad Educativa Nacional Manuel Cipriano Pérez.

‎El orador de orden fue Rodolfo Ramírez, Secretario General de la Segunda Transformación para Ciudades Humanas y Servicios Públicos de la Gobernación del Estado Bolivariano de Aragua y padrino del municipio. En su intervención, Ramírez no solo felicitó al pueblo de El Consejo por su aniversario, sino que anunció con firmeza dos acciones de alto impacto que marcarán un antes y un después en la vida cultural y económica de la localidad.

‎ANUNCIO OBRAS PARA REVENGA

‎“Quiero anunciar dos acciones de gran impacto que se van a iniciar en un corto plazo: una es la recuperación total del Teatro de la Ópera de El Consejo y la segunda es la recuperación de los espacios donde funcionará el desarrollo económico o la actividad económica. Estas son tareas que la Gobernadora Joana Sánchez nos ha orientado, en perfecta articulación con el gobierno nacional que encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez, nuestra gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Daniel Perdomo”, expresó Ramírez, generando entusiasmo entre los presentes.

‎El orador también adelantó que vendrán más acciones en el marco de las 7T, destacando que “seguimos de lucha, firmes y trabajando”, al tiempo que anunció la ejecución de un plan de asfaltado para el municipio, como parte de los esfuerzos por mejorar la infraestructura vial y la calidad de vida de los habitantes.

‎Durante la sesión, el alcalde Daniel Perdomo reafirmó su compromiso con el desarrollo integral del municipio: “Hoy en esta gran sesión solemne estamos conmemorando los 249 años de la fundación colonial de El Consejo, rumbo a los 250 años, donde vamos a concretar un pueblo humano, con mejor infraestructura, seguro y de paz. Estamos con nuestro pueblo en la calle ejerciendo la gobernanza, exigiendo la liberación de nuestro querido presidente Nicolás Maduro y apoyando las gestiones diplomáticas de nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez”.

‎Perdomo también anunció la próxima inauguración de una sala de monitoreo de seguridad con 20 cámaras operativas las 24 horas del día, los siete días de la semana, como parte de las políticas para continuar consolidando a Revenga como un municipio de paz.

‎Como reconocimiento a su destacada labor y compromiso con el municipio, Rodolfo Ramírez recibió la Orden José Rafael Revenga en su única clase. Asimismo, se entregaron distinciones a personalidades destacadas del municipio, entre ellos comerciantes, docentes, deportistas y líderes del poder popular, quienes han contribuido al crecimiento y fortalecimiento de la identidad local.

PRENSA REVENGA

FOTOS : CORTESÍA