Protección social a familias aragüeñas es gracias a jornadas de atención

Los Sábados de Despliegue Social que se realizan simultáneamente en todo el territorio aragüeño, se deben a las políticas públicas del Gobierno Bolivariano que brindan servicios médicos y sociales al pueblo
CIUDAD MCY.- En aras de garantizar la estabilidad social y el bienestar de las familias aragüeñas, enfocando esfuerzos en la atención de materia directa y la protección social de las comunidades, se realizaron jornadas de atención integral en todo el estado Aragua en los llamados “Sábados de Despliegue Social”.
Estas acciones forman parte de las políticas de protección social impulsadas por la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, contando con el respaldo fundamental de la gobernadora del estado Aragua y vocera del Poder Popular, Joana Sánchez.
El despliegue multidisciplinario realizado de manera simultánea en los 18 municipios, tuvo como objetivo principal garantizar derechos fundamentales como la salud, la alimentación y el desarrollo económico desde el corazón de las comunidades.
En ese sentido, contaron con la participación de las clínicas móviles de la Fundación del Niño y la Gran Misión Venezuela Mujer donde ofrecieron servicios especializados que incluyen pediatría, ginecología, inmunización y farmacia, garantizando el derecho a la salud gratuita de calidad en la entidad guaireña.
Además, la Feria del Campo Soberano garantizó la seguridad alimentaria con la distribución de proteínas y productos esenciales a través de las empresas estadales Alas y Mercal.
En paralelo, instituciones como el Instituto Nacional de Nutrición sigue fortaleciendo el sistema de alimentación local, Asimismo, la jornada incluyó actividades culturales y la atención de la Misión Nevado, consolidando un abordaje integral que responde a las necesidades del pueblo.
Con estas acciones enmarcadas en la Cuarta Transformación de la Ley Orgánica de las 7 Transformaciones, impulsado por el presidente Nicolás Maduro y el Plan de la Aragüeñidad, promovido por la gobernadora Joana Sánchez, reiteran su compromiso de continuar trabajando por el bienestar integral de cada uno de los aragüeños y que cuenten con una atención digna para su desarrollo personal.
YORBER ALVARADO
FOTOS : CORTESÍA