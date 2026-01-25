Protección social a familias aragüeñas es gracias a jornadas de atención

Los Sábados de Despliegue Social que se realizan simultáneamente en todo el territorio aragüeño, se deben a las políticas públicas del Gobierno Bolivariano que brindan servicios médicos y sociales al pueblo

CIUDAD MCY.- En aras de garantizar la estabilidad social y el bienestar de las familias aragüeñas, enfocando esfuerzos en la atención de materia directa y la protección social de las comunidades, se realizaron jornadas de atención integral en todo el estado Aragua en los llamados “Sábados de Despliegue Social”.

‎Estas acciones forman parte de las políticas de protección social impulsadas por la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, contando con el respaldo fundamental de la gobernadora del estado Aragua y vocera del Poder Popular, Joana Sánchez.

‎El despliegue multidisciplinario realizado de manera simultánea en los 18 municipios, tuvo como objetivo principal garantizar derechos fundamentales como la salud, la alimentación y el desarrollo económico desde el corazón de las comunidades.

‎En ese sentido, contaron con la participación de las clínicas móviles de la Fundación del Niño y la Gran Misión Venezuela Mujer donde ofrecieron servicios especializados que incluyen pediatría, ginecología, inmunización y farmacia, garantizando el derecho a la salud gratuita de calidad en la entidad guaireña.

‎Además, la Feria del Campo Soberano garantizó la seguridad alimentaria con la distribución de proteínas y productos esenciales a través de las empresas estadales Alas y Mercal.

‎En paralelo, instituciones como el Instituto Nacional de Nutrición sigue fortaleciendo el sistema de alimentación local, Asimismo, la jornada incluyó actividades culturales y la atención de la Misión Nevado, consolidando un abordaje integral que responde a las necesidades del pueblo.

Con estas acciones enmarcadas en la Cuarta Transformación de la Ley Orgánica de las 7 Transformaciones, impulsado por el presidente Nicolás Maduro y el Plan de la Aragüeñidad, promovido por la gobernadora Joana Sánchez, reiteran su compromiso de continuar trabajando por el bienestar integral de cada uno de los aragüeños y que cuenten con una atención digna para su desarrollo personal.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESÍA