Supervisan zonas afectadas por incendio en el Henri Pittier

CIUDAD MCY.- Las autoridades nacionales realizaron una inspección técnica en las áreas del Parque Nacional Henri Pittier afectadas por el incendio registrado el pasado martes.

La visita, encabezada por el ministro para el Ecosocialismo, Freddy Ñañez y la presidenta de la Misión Árbol, Rosinés Chávez, tuvo como objetivo evaluar los daños y reconocer la labor de los cuerpos de seguridad y voluntarios.

A pesar de ser catalogado como un evento de bajo impacto, las autoridades advirtieron que el fuego amenazó con extenderse hacia zonas de alta fragilidad ecológica en la montaña.

El informe preliminar tras la inspección señala huellas visibles en el ecosistema, entre las que destacan:

Afectación de vegetación nativa y debilitamiento de los suelos. Desplazamiento de fauna silvestre fuera de su hábitat natural. Riesgo directo a la soberanía alimentaria, al verse amenazados los conucos productivos de la zona.

Ñañez anunció que se dará prioridad a las tareas de restauración de las áreas degradadas y se fortalecerán las campañas de conciencia ciudadana para evitar nuevos focos de incendio, refiere nota de prensa

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA