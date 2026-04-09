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El Cuatro: Patrimonio Cultural de la Nación

PorLuisa Pedroza

Abr 9, 2026

CIUDAD MCY.- El 9 de abril de 2013, el cuatro fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por su valor auténtico de la venezolanidad y su presencia en las numerosas manifestaciones musicales en las diversas regiones del territorio nacional.

Este sonoro cuerpo de madera es la base rítmica y melódica de los géneros que identifican y acompañan tradiciones, festividades, parrandas y otras expresiones tradicionales del país.

El Cuatro se convirtió en el instrumento musical que se ejecuta casi en la totalidad de los géneros musicales y folclóricos venezolanos como la gaita y danza zuliana, el calipso, villancicos, aguinaldos, parrandas, el galerón, el polo, la jota, la malagueña, el vals, el pasaje, la guasa, el merengue, la música cañonera, la música campesina, el paso doble, la fulía, la tonada, la polca, el ritmo orquídea, el diamante y en el emblemático joropo, lo que lo convierte en el símbolo cultural nacional de las expresiones musicales nacionales, refieren fuentes culturales.

FUENTE: EL MAZO DANDO 

FOTO: CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

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