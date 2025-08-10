El Lago de los Cisnes tendrá un regreso mágico al Teresa Carreño

Luego de 19 años de ausencia, esta obra revivirá el escenario. Bajo la dirección del maestro Daniel Gil, la Orquesta Municipal de Caracas le dará vida a la emotiva partitura de Tchaikovsky, acompañados del gran Ballet del Teatro Teresa Carreño, con sus elencos principales y la reposición coreográfica de la maestra internacional Martha Iris Fernández, quienes regalarán al público la majestuosidad del arte, la belleza y el drama.

La gala teatral promete un impactante y conmovedor espectáculo, con escenografía diseñada por Marianery Amin y la iluminación por Rafael González, que resaltará una conmovedora lucha entre el bien y el mal.

Ya se encuentran disponibles las entradas a través de la web y en las taquillas del Teatro. Las funciones están previstas para el mes de septiembre, los días viernes 19 y 26 a las 7:00 de la noche, sábados 20 y 27 y domingos 21 y 28 a las 4:00 de la tarde.

