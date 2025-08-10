Ciudad MCY

Comunicación Patria

Cultura

El Lago de los Cisnes tendrá un regreso mágico al Teresa Carreño

PorKaren Rodríguez

Ago 10, 2025

CIUDAD MCY.- El Lago de los Cisnes, la obra maestra del ballet clásico, vuelve a la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño para cautivar al público con la hermosa historia de amor, danza y magia entre el príncipe Sigfrido y la princesa Odette, reseña una nota de prensa.

Luego de 19 años de ausencia, esta obra revivirá el escenario. Bajo la dirección del maestro Daniel Gil, la Orquesta Municipal de Caracas le dará vida a la emotiva partitura de Tchaikovsky, acompañados del gran Ballet del Teatro Teresa Carreño, con sus elencos principales y la reposición coreográfica de la maestra internacional Martha Iris Fernández, quienes regalarán al público la majestuosidad del arte, la belleza y el drama.

La gala teatral promete un impactante y conmovedor espectáculo, con escenografía diseñada por Marianery Amin y la iluminación por Rafael González, que resaltará una conmovedora lucha entre el bien y el mal.

Ya se encuentran disponibles las entradas a través de la web y en las taquillas del Teatro. Las funciones están previstas para el mes de septiembre, los días viernes 19 y 26 a las 7:00 de la noche, sábados 20 y 27 y domingos 21 y 28 a las 4:00 de la tarde.

FUENTE VTV || FOTO CORTESÍA

Por Karen Rodríguez

Noticias Destacadas

Aragua

Gobierno de Aragua desplegó Plan de Recuperación de las Costas

10 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Aragua

GBA implementa abordaje integral al Eje Costero

10 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Aragua

Gobierno de Aragua coordina labores preventivas ante la temporada de lluvias

10 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Aragua Uncategorized

‎Plan vacacional Reír 2025 llegó a Mariño

10 de agosto de 2025 Karen Rodríguez