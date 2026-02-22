Elorza establece normas de comportamiento para celebración de sus fiestas tradicionales

CIUDAD MCY.- En el contexto de las tradicionales Fiestas de Elorza, a realizarse entre el 13 y el 19 de marzo, la Alcaldía del municipio Rómulo Gallegos de Apure emitió en Gaceta Oficial N° 825, un conjunto de normativas para garantizar que dicha celebración se desarrolle de manera cívica, fiel a la cultura llanera y en estricto cumpliendo con el orden público.

Entre las prohibiciones planteadas en el reglamento se encuentran:

Comportamientos indebidos: Se prohíbe cualquier acto que atente contra «la moral y las buenas costumbres».

Música violenta: No se permitirán géneros que promuevan la violencia; el foco debe ser completamente folclórico.

Contaminación sónica: Prohibida la permanencia de vehículos con equipos de sonido de alta potencia.

Espumas y químicos: Queda prohibido el uso de espumas de carnaval.

Asimismo, se dio a conocer que entre las sanciones para quienes incumplan estas normas, se encuentran multas que oscilan entre 50 y 200 veces la tasa de cambio más alta del Banco Central de Venezuela (BCV). Y si una infracción se vuelve viral y afecta el prestigio de la festividad, el costo de la multa se duplicará automáticamente.

Es importante acotar que también se estableció un impuesto temporal al licor, así como inspecciones frecuentes a los comercios de la zona.

FUENTE : LA IGUANATV

FOTO : CORTESÍA