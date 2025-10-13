Embajadores culturales venezolanos participaron en Festival Mundial de Hanói

CUIDAD MCY.-Como parte de las políticas culturales de intercambio y hermandad entre los pueblos del mundo, la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida representó a la nación en el 1er Festival Cultural Mundial 2025. El evento tuvo lugar del 10 al 12 de octubre en la majestuosa Ciudadela Imperial de Thang Long en Hanói, Vietnam.

Este encuentro de trascendencia global congregó a 48 países bajo el lema “Conectar – Compartir – Difundir amor”. El festival se consolidó como un vibrante espacio multicolor que mostró una gran variedad de exposiciones, presentaciones artísticas, desfiles de moda, cine y gastronomía internacional, promoviendo la cultura y la unidad global.

​La delegación venezolana, enmarcada en la Gran Misión Viva Venezuela, estuvo representada por el cantautor Alí Alejandro Primera y la agrupación carabobeña “Tamboriprimo” de Mariara. Ellos asumieron la responsabilidad de llevar los ritmos y valores tradicionales de Venezuela al escenario mundial.

​Entre las piezas interpretadas, destacaron homenajes al Comandante Ho Chi Minh y al pueblo vietnamita con las emotivas canciones “Inolvidable Ho Chi Minh” y “Mujer de Vietnam”, ambas del repertorio del recordado Cantor del Pueblo, Alí Primera.

​Alí Alejandro Primera compartió la emoción del momento, y señaló que los ciudadanos de Vietnam se conectaron con los ritmos afrocaribeños del tambor y con el mensaje ancestral de paz y amor de Venezuela.

Fuente MinCultura | FOTO CORTESÍA