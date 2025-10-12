‎Jovenes ocumareños adquirieron conocimiento sobre agricultura

El programa Manos a la Siembra llevó nociones básicas sobre esta actividad a la muchachada, permitiéndoles crear un huerto escolar
CIUDAD MCY.- Con la implementación del programa Manos a la Siempre, la muchachada del municipio Ocumare de la Costa de Oro fue beneficiada con una jornada formativa sobre agricultura.
La actividad tuvo como sitio de desarrollo la Unidad Educativa Nacional Luciano D’Eluyar, dónde los estudiantes aprendieron técnicas de siembra, preparación de la tierra, y la importancia del cuidado de los cultivos.
Esta clase teórica-práctica dio inicio al huerto escolar, en el que ellos son los encargados de producir sus propios alimentos.
«Son los encargados de ver crecer y cuidar lo que plantaron», refiere una publicación en la cuenta de Instagram @alcaldiacostadeoro.
Es valioso mencionar que, miembros de la Dirección Municipal de Agricultura y Pesca, fueron los responsables de esta importante iniciativa.
Con el apoyo de la Vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde Wilmer Leal, la generación de relevo adquiere herramientas para labrar un futuro próspero y sostenible.
THAIMARA ORTIZ | FOTO REFERENCIAL