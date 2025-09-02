Embellecen ornato en El Calvario de La Victoria

CIUDAD MCY.-Rumbo a lo que será la celebración 229 de la aparición del Santo Cristo en El Calvario, municipio Ribas, cuadrillas de mantenimiento y servicios generales junto a los Institutos Municipales 12 de Febrero y Aseo Urbano, se desplegaron este lunes 01 de septiembre en el sector, acompañados del poder popular organizado.

Como todos los años las festividades reúnen a la feligresía católica de Ribas y foránea, quienes cada 13 de septiembre suben más 100 escalones hasta llegar a la capilla de El Calvario en cumplimiento de promesas por favores concedidos por el Santo Cristo.

En este sentido, el alcalde del municipio Ribas, Juan Carlos Sánchez, orientó la ejecución de poda, desmalezado y embellecimiento de la comunidad la cual se preparara para recibir la celebración con el amor y la paz propia de los venezolanos, en este caso de la comunidad de El Calvario.

Los trabajos iniciaron este lunes 01 de septiembre, y durante toda la semana la Secretaria del Derecho a la Sociedad, estará abocada en todo lo referente al ornato en el sector a fin de recibir a los visitantes. Vale mencionar que la celebración religiosa es una de las más populares en el municipio Ribas, recibiendo a creyentes cristianos de otras entidades estadales e incluso más allá de nuestra fronteras.

Jorge Galíndez, vecino de la comunidad, agradeció a las autoridades gubernamentales por los trabajos de embellecimiento. “Gracias a nuestro alcalde, gobernadora y presidente obrero, en perfecta unión pueblo gobierno embellecemos El Calvario para celebrar 229 años de la aparición de Jesús en la cruz”, recalcó el lugareño.

