Firmado convenio para financiar proyecto de la Comuna Eco Agroturística de Maracay

CIUDAD MCY.-Desde los espacios del Consejo Federal de Gobierno (CFG) sede Aragua, se realizó la firma del convenio para el financiamiento del proyecto aprobado en la Primera Consulta Popular de la Juventud 2025, de la Comuna Eco Agroturística Eje Norte, de la parroquia Las Delicias, municipio Girardot.

El acto que representa un paso significativo para el fortalecimiento del Poder Popular y el desarrollo comunal, contó con la presencia del secretario de las Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez y los voceros y representantes de la comuna, quienes serán los encargados de recibir la transferencia de recursos económicos.

El proyecto, electo por votación en la pasada Consulta Popular, consta de la dotación para jóvenes emprendedores de la comuna, quienes buscan impulsar la economía local, fomentar el talento y abrir el camino a nuevas oportunidades para el desarrollo productivo.

Es importante señalar que la aprobación de estos recursos económicos es gracias a los esfuerzos del Ejecutivo Nacional, el cual, a través de sus lineamientos, sigue trabajando por un estado comunal y que el pueblo maneje sus propios recursos en base a sus necesidades.

Finalmente, la aprobación de recursos económicos para la ejecución de este proyecto de la juventud, es una demostración que el Gobierno Bolivariano continúa apostando porque los jóvenes de la Patria tengan un rol protagónico en la construcción del país.

