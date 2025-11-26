En Ribas realizaron tribuna abierta de mujeres en el Día Violeta

CUIDAD MCY.-Las mujeres del municipio José Félix Ribas se concentraron en los espacios de la plaza Sucre para realizar una tribuna abierta en el marco de la celebración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

La actividad estuvo bajo la coordinación de la Secretaría del Poder Popular para el Socialismo Social y Territorial, a cargo de Gleyde Sánchez y la Fundación Casa De La Mujer Josefa Palacios De Ribas, quienes han venido desarrollando actividades en durante todo el mes violeta, con el objetivo de llevar información sobre los tipos de violencia y organismos que atienden estos casos.

La intención de desarrollar estas actividades ha sido principalmente llegar a las zonas de mayor vulnerabilidad, al tiempo de brindar accesoria a las mujeres que lo requieran e ir erradicando este flageló, que afecta principalmente a las mujeres.

En la actividad estuvo presente el presidente de la Cámara Municipal de Ribas, el concejal Miguel Montalbán, quien reconoció la labor que desempeña el equipo de la Casa de La Mujer, quienes vienen desempeñando un papel fundamental en pro de las mujeres del municipio, «tenemos un Presidente feminista, Nicolás Maduro, sí como lo fue nuestro Comandante Chávez… Nosotros condenamos la violencia venga del lado que venga y aplaudimos el trabajo que se vienen desarrollando desde las diferentes trincheras en pro del bienestar de nuestro pueblo».

Por su parte, la concejala Brenda Navas, resaltó la importancia de conocer los derechos de las mujeres, así como las instituciones que les brindan el apoyo, «debemos erradicar la violencia de nuestros hogares y desde el municipio Ribas nos unimos a la lucha para la erradicación de la violencia y somos las mujeres la vanguardia de la revolución, son mujeres que pueden empoderarse y cuentan en el municipio con un Alcalde feminista y con la Gobernadora Joana Sánchez».

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS I FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS