Alcaldía de Urdaneta avanza en la transformación de Barbacoas

Los trabajadores del ayuntamiento local enfocaron sus esfuerzos en la limpieza e iluminación integral en la avenida 21 de Mayo

CUIDAD MCY.-En el marco de la Segunda Transformación (2T) “Ciudades Humanas, Servicios Públicos e Infraestructura” del Plan de las 7 Transformaciones, la Alcaldía del municipio Urdaneta ha desplegado un operativo de limpieza integral y mantenimiento urbano en la importante avenida 21 de Mayo de Barbacoas.

​El alcalde Julio Melo lideró la supervisión de los trabajos, perseverando con el compromiso de su gestión con el «Derecho a la Ciudad» para todos los urdanetenses y barbacoenses.

​»Saludos y bendiciones. Aquí estamos en la Avenida 21 de Mayo supervisando los trabajos que se vienen haciendo por parte del equipo de Mantenimiento Urbano,» expresó el alcalde Melo. Añadió, «Seguimos comprometidos con el derecho a la ciudad. Queremos todas las calles limpias, bonitas e iluminadas.»

​Melo enfatizó que está jornada se alinea con el Plan de la Aragueñidad, contando con el apoyo irrestricto del Presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, busca garantizar óptimas condiciones de transitabilidad y salubridad para toda la comunidad que hace vida en esta arteria vial, así como sus adyacencias.

​»Tenemos el compromiso de garantizar una vía libre de desechos y maleza para una mejor circulación, además de iluminar toda esta importante arteria vial para el disfrute de todos y cada uno de nuestros habitantes,» aseguró el líder municipal.

​El alcalde fue claro y dirigió a sus ciudadanos un contundente mensaje «Urdaneta, mi compromiso es contigo.» Estos trabajos continuarán desarrollándose en diversas zonas del municipio para consolidar la meta de una Urdaneta renovada y funcional.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA