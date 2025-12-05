Entregados 20 certificados a círculos de abuelos en Ribas

El acto tuvo lugar en el emblemático Teatro Ribas de La Victoria y conto con presencia de destacadas autoridades nacionales y regionales

CUIDAD MCY.-Con la presencia del viceministro de Organización y Participación del Ministerio del Poder Popular para los Adultos y Adultas Mayores en Venezuela, Diógenes Linares, se llevó a cabo en la ciudad de La Victoria, la entrega de certificación a 20 círculos de abuelos en la entidad ribense.

El acto tuvo lugar en el emblemático Teatro Ribas de La Victoria, el cual se colmó con la presencia de los abuelos y abuelas de la Patria, quienes con alegría y entusiasmo asistieron a la extraordinaria actividad.

Durante la entrega de certificados, hubo presentaciones con bailes culturales por parte de los abuelos y abuelas haciendo gala de coreografías y destreza en escenario al ritmo del calipso.

“En Ribas son 491 círculos de abuelos y abuelas que se han conformado, esto es un gran logro y avance ya a nivel nacional tenemos la meta de llegar a 100 mil. Quiero felicitar a todos estos hombres y mujeres adultos mayores con corazón de juventud acumulada”, indicó el viceministro.

Por su parte, el Alcalde Juan Carlos Sánchez, manifestó sentirse orgulloso por la organización de los abuelos y abuelas de la patria del municipio, ya que son más de 400 círculos de abuelos.

“Hoy estamos en tiempo donde se requiere mucho valor, para defender la patria, porque verlos a ustedes activados, nos motiva a nosotros a seguir luchando por mantener nuestra patria, está generación debe seguir los pasos de ustedes, para los que vienen atrás sigan manteniendo una patria libre que garantice los derechos de todos y todas…”

