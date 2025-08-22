Encuentro de comunicadores fortaleció defensa de la soberanía cognitiva en Aragua

*** La iniciativa, que convergió a representantes de medios alternativos, comunitarios e institucionales, permitió un espacio de debate sobre las líneas estratégicas orientadas a la defensa de la independencia y la soberanía nacional, frente a la guerra mediática impulsada por factores externos ***

CIUDAD MCY.- En la sede regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se llevó a cabo el “Encuentro de Comunicadores y Comunicadoras del estado Aragua”, evento que contó con la participación de más de 800 representantes de medios alternativos, comunitarios, institucionales, movimientos sociales de comunicación, estructuras de Agitación, Propaganda y Comunicación (APC) y comunicadores del Gran Polo Patriótico “Simón Bolívar” (GPPSB).

En este sentido, la jornada, enfocada en la transformación comunicacional mediante estrategias dinámicas de acción, fue encabezada por el viceministro de Gestión Comunicacional del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci), Simón Arrechider; la directora del Mippci, Argisay Molina; el secretario de Comunicación, Información y Telecomunicaciones del estado, Jonathan Castellón; la coordinadora de los Tanques de Pensamiento Comunal en Aragua, Anaís Guevara y el responsable de la comisión de APC Aragua, Vicente Flores.

ESTRATEGIA INTEGRAL Y PARADIGMA COMUNICACIONAL

El encuentro permitió un espacio de debate sobre las líneas estratégicas orientadas a la defensa de la independencia y la soberanía nacional, frente a la guerra cognitiva impulsada por factores externos.

Entre ellas, destacó la aplicación del método “Calles, Redes, Medios, Paredes y Radio Bemba”, concebido como una estrategia integral que no se limita a la respuesta defensiva, sino que promueve un nuevo paradigma comunicacional, basado en la participación popular, la cohesión social, la conciencia crítica y la acción colectiva.

Al respecto, el viceministro resaltó que el nuevo método integrado busca modernizar el ecosistema comunicacional popular y confrontar las “narrativas hegemónicas”.

“Seguimos afinando estrategias de respaldo contundente al presidente Nicolás Maduro y avanzando hacia la ofensiva comunicacional que dará una respuesta firme a quienes pretendan torcer la verdad de Venezuela”, puntualizó

El viceministro resaltó que Venezuela vive un momento de estabilidad política y crecimiento económico, gracias al liderazgo del presidente Nicolás Maduro y al trabajo articulado con las gobernaciones, lo que fortalece la confianza y el compromiso del pueblo.

CAMPAÑA “YO ME ALISTO”

Al mismo tiempo, uno de los ejes centrales del encuentro fue el anuncio de la campaña nacional “Yo me alisto”, iniciativa comunicacional que convoca al pueblo venezolano a expresar su voluntad de defensa a la nación frente a cualquier amenaza externa.

De esta forma, bajo la consigna “Yo me alisto porque Venezuela no se entrega”, la propuesta busca visibilizar el carácter organizado, pacífico y soberano del país a través de las plataformas digitales, medios comunitarios y demás redes internacionales.

De esta forma, reiterando el valor de cada huella digital, el encuentro concluyó con la determinación colectiva de consolidar la red comunicacional popular en el estado Aragua, en defensa de la verdad de Venezuela y en respaldo al presidente Nicolás Maduro, bajo la premisa de la comunicación como instrumento de unidad, dignidad y soberanía nacional.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | JUAN ZAPATA