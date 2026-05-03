Errores forzados afectan juego de Aragua que se va sin sumar en La Guaira

CIUDAD MCY.- Aragua Voleibol Club cayó 3 sets por 0 (25-21, 28-26, 25-12) ante Nacionales de La Guaira en el Polideportivo José María Vargas, en un encuentro donde, pese al resultado, el conjunto aragüeño obligó a su rival a emplearse a fondo, especialmente en los dos primeros parciales.

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‎Con un sexteto titular conformado por Duda Veronez, Nexalba Mejías, Dora Barrios, Adnery Santana, Yllen Gutiérrez, Gabriela Noguera y Kamilly Vitoria como libero en esta oportunidad, Aragua salió a la cancha con determinación, dejando claro desde el inicio que venían a dar la pelea.

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‎El primer set fue altamente competitivo, con intercambio constante de puntos y presión sostenida sobre las locales, que solo lograron imponerse 25-21 tras un cierre exigente. En el segundo parcial, Aragua elevó aún más su nivel, llevando al límite a Nacionales en un set dramático que se extendió hasta el 28-26, obligando al rival a recurrir a su mejor versión para poder inclinar la balanza.

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‎Aunque el tercer set terminó con un marcador más amplio (25-12), este no borra la intensidad ni el desgaste acumulado que dejó un Aragua, ordenado y decidido a competir cada balón.

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‎Más allá del resultado, el equipo sigue mostrando su carácter competitivo y su capacidad de poner en aprietos a cualquier rival, dejando claro que cada victoria ante Aragua debe ser trabajada con máxima exigencia.

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‎Ahora, el conjunto aragüeño pasa la página y centra su atención en una serie determinante por la clasificación a la postemporada. Los días 9 y 10 de mayo, Aragua visitará a Centellas de Guayana en el Gimnasio Hermanas González, en Puerto Ordaz, en un duelo directo que marcará el futuro del equipo en el torneo.

PRENSA ARAGUA VC

FOTO : CORTESÍA