Gaiteros del Zulia y Cocodrilos de Caracas definirán la final de la Copa SPB

CIUDAD MCY.- La jornada de este sábado en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026 determinó los equipos que disputarán el título de la Copa y clarificó el panorama hacia la postemporada. Gaiteros del Zulia aseguró su presencia en la instancia decisiva tras vencer a Spartans Distrito Capital con marcador de 87-81, en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte.

Con este resultado, el conjunto zuliano finalizó sus compromisos como local en la ronda regular con un registro invicto de doce victorias sin derrotas.

El desempeño ofensivo de Gaiteros estuvo liderado por Jesse Zarzuela, quien anotó 21 puntos, y Luis Duarte, quien registró una estadística de 14 tantos y 10 rebotes. Por el equipo capitalino, Adonys Henríquez destacó con 20 unidades. Tras definirse los cruces, Gaiteros del Zulia se enfrentará a Cocodrilos de Caracas el próximo lunes 11 de mayo, en el gimnasio Parque Miranda, para definir al campeón del torneo de copa.

En otro encuentro disputado en el gimnasio José Joaquín “Papá” Carrillo, Diablos de Miranda superó a Centauros de Bolívar 87-75.

Esta victoria permite al equipo mirandino mantener sus posibilidades matemáticas de clasificar a la instancia de play-in. Nicolás Palma fue el jugador más destacado del partido con 21 puntos y 8 rebotes, mientras que por la escuadra de Bolívar, Milos Petrovic aportó 19 tantos.

La programación de la novena semana continúa este domingo 3 de mayo con tres compromisos. Guaiqueríes de Margarita recibirá a Marinos de Anzoátegui, en La Asunción a las 5:00 p. m., en un duelo válido también para la Copa SPB. Posteriormente, Piratas de La Guaira se enfrentará a Panteras de Miranda, en Maiquetía a las 5:45 p. m., y la jornada cerrará con el encuentro entre Pioneros del Ávila y Brillantes del Zulia en Caracas a las 6:00 p.m.

FUENTE : AGENCIA

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