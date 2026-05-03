Ciudad MCY

Comunicación Patria

Deportes

Gaiteros del Zulia y Cocodrilos de Caracas definirán la final de la Copa SPB

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

May 3, 2026

CIUDAD MCY.- La jornada de este sábado en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026 determinó los equipos que disputarán el título de la Copa y clarificó el panorama hacia la postemporada. Gaiteros del Zulia aseguró su presencia en la instancia decisiva tras vencer a Spartans Distrito Capital con marcador de 87-81, en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte.

Con este resultado, el conjunto zuliano finalizó sus compromisos como local en la ronda regular con un registro invicto de doce victorias sin derrotas.

El desempeño ofensivo de Gaiteros estuvo liderado por Jesse Zarzuela, quien anotó 21 puntos, y Luis Duarte, quien registró una estadística de 14 tantos y 10 rebotes. Por el equipo capitalino, Adonys Henríquez destacó con 20 unidades. Tras definirse los cruces, Gaiteros del Zulia se enfrentará a Cocodrilos de Caracas el próximo lunes 11 de mayo, en el gimnasio Parque Miranda, para definir al campeón del torneo de copa.

En otro encuentro disputado en el gimnasio José Joaquín “Papá” Carrillo, Diablos de Miranda superó a Centauros de Bolívar 87-75.

Esta victoria permite al equipo mirandino mantener sus posibilidades matemáticas de clasificar a la instancia de play-in. Nicolás Palma fue el jugador más destacado del partido con 21 puntos y 8 rebotes, mientras que por la escuadra de Bolívar, Milos Petrovic aportó 19 tantos.

La programación de la novena semana continúa este domingo 3 de mayo con tres compromisos. Guaiqueríes de Margarita recibirá a Marinos de Anzoátegui, en La Asunción a las 5:00 p. m., en un duelo válido también para la Copa SPB. Posteriormente, Piratas de La Guaira se enfrentará a Panteras de Miranda, en Maiquetía a las 5:45 p. m., y la jornada cerrará con el encuentro entre Pioneros del Ávila y Brillantes del Zulia en Caracas a las 6:00 p.m.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA 

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

Aragua activa despliegue de brigadistas para la atención integral de los adultos mayores

3 de mayo de 2026 Beatriz Guilarte
Deportes

Errores forzados afectan juego de Aragua que se va sin sumar en La Guaira

3 de mayo de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Transformación urbana llega al sector Los Cachos de Las Tejerías ‎

3 de mayo de 2026 Beatriz Guilarte
Especial

Cruz de Mayo: entre el fulgor de las flores y raíces de identidad

3 de mayo de 2026 Beatriz Guilarte