Estado venezolano afianza la estabilidad política del territorio nacional

CUIDAD MCY.-La estrategia del Gobierno de Estados Unidos por apostar a un quiebre interno en Venezuela fracasó rotundamente, ante la huida al exterior de todas las principales figuras políticas que traicionaron a la Patria venezolana. En paralelo, el Gobierno Bolivariano mantiene una serie de operaciones para afianzar la estabilidad y seguridad del territorio nacional; explicó este jueves el analista político, José Ávila, durante una entrevista ofrecida en el programa «Al Aire», que transmite Venezolana de Televisión.

«Ellos apostaban a un quiebre interno en el seno del pueblo o en el seno de las Fuerzas Armadas, ya aquí los traidores se fueron del país», declaró Ávila. «Aquí nosotros no estamos en eso, este es un Estado serio», señaló.

Así, enfatizó la seguridad que el Estado venezolano garantiza para el territorio de Venezuela. «Apostaban a las bandas criminales; liquidadas las bandas criminales», argumentó respecto a la asociación entre la ultraderecha venezolana y el crimen organizado.

«No hemos caído en la provocación, deben buscar una causa bélica, pero la historia te dice por donde van las cosas», continuó Ávila, quien también advirtió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no atiende a la racionalidad política, y que su estrategia contra la nación venezolana se orienta a la «máxima presión». «Este país tiene mucho que perder, y mucho que darle al equilibrio del universo como lo planteaba [El Libertador Simón] Bolívar», concluyó.

FUENTE VTV | FOTO CORTESÍA