Gobernadora Joana Sánchez negó privatización de las costas de Aragua

La Mandataria regional señaló que será establecida una Ley de Convivencia en la entidad que será la base para redactar ordenanzas municipales en la localidad de Costa de Oro

CIUDAD MCY.-Con el fin de dar respuesta oficial a las recientes especulaciones que circulan en redes sociales sobre la privatización de las playas de la Bahía de Cata, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sanchez, aseguró que las costas aragüeñas no están privatizadas.

Sanchez indicó que en el municipio Ocumare de la Costa de Oro, específicamente en la Bahía de Cata, no se ha aprobado o iniciado ningún proceso de privatización, y aclaró que si se ha hecho una mala interpretación es por falta de una buena orientación.

De igual forma, la Mandataria aragüeña señaló que será establecida una Ley de Convivencia en la entidad en la que están incluidas normas específicas para estos espacios.

«Sacaremos nuestra Ley de Convivencia que va a regir todas las ordenanzas, las líneas y principios que deben cumplirse cuando uno viene a la playa, aunado a eso, estaremos también trabajando en las ordenanzas municipales con el alcalde Wilmer Leal».

Por otro lado, destacó que se están realizando trabajos de rehabilitación, no solo en Ocumare, sino también en Choroní, Chuao y Puerto Maya.

«Nosotros tenemos un trabajo bien avanzado en infraestructura vial, enmarcado en la segunda transformación, ya estamos haciendo intervención de baterías de baños, tambien estamos avanzando con el embellecimiento del espacio colonial en Choroní, porque ya en Ocumare de la Costa ya se hizo, y aunque faltan algunos detalles seguimos avanzando», dijo.

Finalmente, la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, hizo un llamado a la responsabilidad, e instó a los motorizados a cumplir con las normas de seguridad y evitar el consumo de alcohol durante el trayecto hacia las costas.

«Señores conductores de motos utilicen la indumentaria correcta y utilicen las medidas de seguridad, queremos que el estado Aragua enaltezca su identidad con ciudadanos de bien».

Con estas declaraciones, el Gobierno de regional busca calmar las inquietudes de los prestadores de servicios y turistas, reafirmando que las playas siguen siendo un patrimonio público.

PRENSA GBA

FOTOS: PRENSA GBA