Estudiantes de Mérida vence al Deportivo Táchira en el inicio de la Fase Final del Futve

CIUDAD MCY.- Estudiantes de Mérida inició su participación en la Fase Final del torneo con una victoria de 2-1 frente al Deportivo Táchira, en el Estadio Metropolitano. El encuentro, correspondiente al Clásico Andino, se decidió durante la primera mitad mediante una combinación ofensiva entre César Magallán y Kevin Quejada, que permitió al conjunto local tomar ventaja temprana en el marcador.

El primer tanto del compromiso llegó al minuto 6, cuando Magallán definió al segundo poste tras una asistencia de Quejada. La presión del equipo merideño continuó sobre la defensa visitante, aprovechando las imprecisiones en la salida del cuadro aurinegro. Al minuto 38, los roles se invirtieron y fue Magallán quien asistió a Quejada para anotar el segundo gol de los locales, tras un desajuste en el bloque defensivo del Deportivo Táchira.

El descuento para el equipo dirigido por Álvaro Recoba se produjo al minuto 44, a través de la pelota parada. Guillermo Fratta conectó un cabezazo tras un centro enviado por Carlos Sosa para batir la portería de Christopher Rodríguez. Poco después, el cuerpo arbitral anuló una jugada que representaba el empate transitorio para la visita tras la intervención del VAR; decisión que mantuvo la diferencia mínima hasta el descanso.

Durante el segundo tiempo, el Deportivo Táchira buscó la igualdad con ingresos desde el banquillo, pero la defensa de Estudiantes de Mérida logró sostener el resultado. Con este triunfo, el equipo conducido por Jesús Gómez suma sus primeros tres puntos en la instancia definitiva del campeonato, mientras que el conjunto tachirense deberá buscar la recuperación en la siguiente jornada de la fase de grupos.

FUENTE: AVN

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