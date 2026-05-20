Estudiantes de Revenga participaron en desfile por el Día de la Batalla de El Consejo

CIUDAD MCY.- Las calles del municipio José Rafael Revenga se llenaron de ánimo, bailes y alegría en el desfile con motivo del 20 de mayo, Día de la Batalla de El Consejo, una fecha importante para la localidad, que rememora le gesta histórica de 1821 liderada por el General en Jefe José Francisco Bermúdez.

El trayecto, que inició a la altura de la Plaza Bolívar de El Consejo hasta la Plaza 20 de mayo, reunió a más de dos mil estudiantes, acompañados por supervisores del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa, personal directivo, docentes, cocineras y obreros de las 37 instituciones educativas de la localidad revengueña.

De igual manera, la gestión municipal estuvo representada por el Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente, Protección Civil y Fundarevenga, quienes apoyaron desde sus dependencias para que el desfile se desarrollara de manera exitosa.

Rolwuin Melo, supervisor de la comuna José Rafael Revenga adscrito al Ministerio de Educación dijo, “el día de hoy estamos conmemorando la Batalla de El Consejo con este hermoso desfile donde están participando las 37 instituciones de nuestro municipio resaltando nuestra historia y fortaleciendo la cultura desde la educación”.

Con este tipo de actividades el municipio Revenga se consolida como una localidad rica en historia, llena de hombres y mujeres con carácter que luchan con el propósito de defender su identidad, su cultura y sus ideales trabajando en pro del rescate de las fechas históricas de la jurisdicción

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS: CORTESÍA