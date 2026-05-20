Familia de la PBA recibió atención médica y jurídica

CIUDAD MCY.- En una quinta jornada, la Procuraduría General de Aragua avanzó con el despliegue de atención y cuidado en las comunas con el objetivo de garantizar el bienestar de la población. En esta oportunidad la dedicaron a los funcionarios, familiares, personal administrativo y obrero de la Policía Bolivariana de Aragua (PBA).

‎Esta fue la primera jornada institucional y tuvo como lugar de desarrollo la Comandancia General del cuerpo de seguridad, donde un equipo multidisciplinario se instaló para ofrecer servicios de salud, trámites legales y la venta de distintos rubros a precios asequibles.

La actividad se realizó siguiendo orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, en el marco de la cuarta línea de acción del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, en la que mediante la protección de los habitantes se alcanza la felicidad social.

‎Los beneficiados accedieron a consultas de medicina general e interna, ginecología, odontología, pediatría e inmunización, por mencionar algunas, así como la entrega de medicamentos.

‎Además, tuvieron la oportunidad de agilizar trámites en diversas materias, así como recibir asesoría legal, esto como parte de «un programa para la simplificación de papeleo administrativo y todo lo que guarda relación con la resolución de conflictos o disputas por documentación», declaró el procurador Ángel León.

‎El llevar confort a un gremio de importancia para la sociedad, es un hecho que permite dignificar su labor. Esta acción se logró gracias a la articulación de 20 entes, cuyo servicio fue gratuito para los asistentes. «Lo importante es llegar a todos los trabajadores de este organismo, aproximadamente mil 900 funcionarios, una cifra significativa», agregó.

En el sitio también se instaló una bodega móvil en la que se ofrecieron alimentos de diversos rubros a los asistentes, entre ellos, combos proteicos, productos lácteos, grasos, carbohidratos, enlatados, higiene personal y muchos más.

Las mascotas, tanto de los trabajadores como las comunitarias del Comando Central, resultaron favorecidas con atención veterinaria y vacunación.

‎Los integrantes de las filas de seguridad y sus familiares recibieron con felicidad la iniciativa. Uno de ellos fue el comisario jefe Héctor Colmenares, quien elevó a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y a la gobernadora Joana Sánchez el agradecimiento por llevar hasta la comodidad del trabajo un cuido integral.

THAIMARA ORTIZ

FOTO : CIUDAD MCY