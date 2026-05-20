Gobierno Bolivariano reinauguró tres canchas de usos múltiples en Mariño

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas de recuperación de espacios comunitarios y deportivos en el municipio Santiago Mariño, fueron reinauguradas tres canchas de usos múltiples en distintas comunidades de la jurisdicción, beneficiando a niños, jóvenes y adultos con áreas destinadas al sano esparcimiento y la convivencia ciudadana.

Los espacios recuperados corresponden a la comunidad Santa Eduviges del sector El Mácaro, parroquia Samán de Güere; la cancha de la Comuna Luchando para Vencer, en la comunidad Colinas de San Joaquín; y la cancha de la comunidad La Concepción Casas.

El alcalde Carlos Guzmán informó que estas obras forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Bolivariano, liderado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, junto al respaldo de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, en el marco del Plan Ciudades Humanas y la rehabilitación de infraestructuras comunales.

En relación con la cancha de Santa Eduviges, ubicada en El Mácaro, Guzmán destacó que se trata de un espacio recuperado para el disfrute, la paz y la recreación de las familias del sector.

“Hemos reinaugurado la cancha de usos múltiples de la comunidad Santa Eduviges, un espacio para el disfrute, la paz, la vida y el sano esparcimiento de nuestra juventud y del pueblo en general del sector El Mácaro. Agradecemos a todo el equipo de Fudaragua por ayudarnos a recuperar este espacio para nuestro pueblo. ¡Vamos por más!”, expresó.

Asimismo, el mandatario municipal señaló que estas entregas buscan fortalecer las áreas deportivas y recreativas para mejorar la calidad de vida de las comunidades mariñenses.

“Estos niños y este pueblo están muy felices porque le estamos entregando, por instrucciones de nuestra gobernadora Sánchez y enmarcado en el Plan Ciudades Humanas, la rehabilitación de la infraestructura comunal. Estamos entregando estas canchas para los niños, los adultos mayores, las escuelas deportivas y para el disfrute de nuestro pueblo”, afirmó.

Por otra parte, los vecinos y vecinas de la Comuna Luchando para Vencer celebraron la reinauguración de la cancha de la comunidad Colinas de San Joaquín, espacio que fue rehabilitado gracias al trabajo conjunto entre los equipos comunales, la Guardia Nacional Bolivariana a través de la Guardia del Pueblo y las autoridades regionales y municipales.

De igual forma, la comunidad La Concepción Casas también recibió una cancha de usos múltiples totalmente recuperada, destinada al impulso de actividades deportivas, recreativas y de integración comunitaria, favoreciendo especialmente a niños y jóvenes del sector.

“Seguimos trabajando para entregar espacios de recreación y sano esparcimiento para nuestros niños, jóvenes y adultos”, destacaron durante la actividad.

Las autoridades municipales resaltaron que la recuperación de estos espacios deportivos contribuye al fortalecimiento de la convivencia comunitaria y al impulso de actividades recreativas y deportivas en beneficio del pueblo de Santiago Mariño.

PRENSA MARIÑO

FOTOS : CORTESÍA