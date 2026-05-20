Revenga se corona por primera vez campeón estadal de béisbol Infantil A

CIUDAD MCY.- Tras concretar una espectacular remontada de último momento, la Liga de Béisbol Revenga se tituló campeona del Torneo Estadal de Aragua en la categoría Infantil A (U10). Con este resultado, el municipio José Rafael Revenga inscribe por primera vez su nombre en lo más alto del béisbol menor del estado.

El combinado dirigido por Wladimir Navarro alzó la copa tras firmar un balance global de cuatro victorias y dos derrotas a lo largo del campeonato disputado entre Maracay y Cagua. A pesar de un inicio complicado en la ronda clasificatoria, donde sufrieron caídas ante Liga Sucre y Mario Briceño Iragorry, la novena de Revenga recuperó terreno al conseguir una sólida victoria frente a la Liga Libertador. Posteriormente, en un duelo de vida o muerte por el boleto a la siguiente fase, vencieron al combinado de Sucre en un decisivo encuentro que culminó con marcador de 10 carreras por 7.

El camino a la gloria alcanzó su punto álgido en la semifinal, instancia en la que Revenga partía abajo en las apuestas frente a una invicta Liga Ince. Sin embargo, desplegando una ofensiva implacable, quebraron el favoritismo rival con un contundente 12 por 8 para inscribirse en la gran final del pasado sábado 16 de mayo.

El choque definitivo contra la Liga Municipal cumplió con todas las expectativas de un clásico de alta tensión. Al llegar al último episodio en desventaja, los bates de Revenga reaccionaron de forma vibrante para concretar una remontada épica, dejando en el terreno a sus contrincantes con un definitivo 19 a 18. Con este campeonato, la delegación no solo se lleva el trofeo a casa, sino que premia la constancia de un municipio que respira y vive el béisbol desde hace más de un siglo.

PRENSA. ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS : PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA