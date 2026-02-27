¿ Por qué es importante la Consulta Popular del 8 M?

Esto explicó Hector Rodriguez, vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial acerca de la Primera Consulta Popular Nacional del año 2026

CIUDAD MCY.- La Consulta Popular Nacional es un mecanismo electoral creado para desconcentrar la burocracia y dar el mando político a las familias integradas en Comunas y Circuitos Comunales, es darle el ejercicio de Gobierno a los ciudadanos. Así lo ratificó este viernes el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez.

Durante un recorrido por el sector La Trilla de Caracas, Rodríguez conversó sobre la importancia de la Consulta Popular Nacional del 8 de marzo, así como de todas las que se han realizado en el país desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro y ahora con la mandataria encargada Delcy Rodríguez.

En este sentido, detalló que con cada Consulta Popular el poder político es asumido por la gente. Y esa gestión, destacó el vicepresidente, tiene cuatro momentos: diagnosticar la situación (Agenda Concreta de Acción), priorizar (se elige el proyecto), la ejecución (la Comuna comienza a desarrollar su obra electa) y la rendición de cuentas.

Con este sistema electoral del pueblo el dinero que entrega directamente el Ejecutivo a los Circuitos Comunales para atender sus prioridades rinde más porque no intervienen empresas, enfatizó Héctor Rodríguez.

Este ciclo de cuatro momentos se repite con cada Consulta y «así vamos, progresivamente, resolviendo los problemas de la Comuna hasta que la misma esté en una situación ideal, que eso nunca pasa, porque siempre surge un problema nuevo. Porque gobernar una comunidad es como administrar una casa, se arregla una cosa pero aparece otra que atender».

Por esta razón, Rodríguez explicó que todos los venezolanos y las venezolanas tienen que votar en la Consulta del 8 de marzo, porque es un proceso que abarca lo colectivo, no solamente dificultades individuales. «El colectivo nos afecta, si no nos metemos en lo colectivo, los niños no tienen una plaza y un espacio seguro para vivir, si no nos metemos en lo colectivo, no podemos resolver el problema del agua».

Sentenció: «En la medida en que la mayoría se involucra en lo colectivo, las decisiones se toman con el interés de todos y de todas; que no siempre es un consenso. La mayoría es un método para ir administrando las contradicciones naturales que hay en una comunidad».

De cara al 8 de marzo, el vicepresidente pidió unidad entre todos los que integran un circuito comunal, salir casa por casa para que todos salgan a votar y explicar qué es la Consulta Popular y para qué ha servido.

El Día Internacional de la Mujer Venezuela realizará la primera Consulta Popular Nacional del 2026, donde serán votados más de 36.000 proyectos diseñados por 5.336 Circuitos Comunales.

FUENTE: PRENSA VICEPRESIDENCIA SOCIAL

FOTO:PRENSA VICEPRESIDENCIA SOCIAL